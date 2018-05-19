Полузащитник "Саутгемптона" назван автором лучшего гола сезона в чемпионате Англии

Английская премьер-лига в Твиттере объявила, что автором лучшего гола в сезоне-2017/18 стал полузащитник "Саутгемптона" Софьян Буфаль. Хавбек "святых" был отмечен за победный гол в ворота "Вест Бромвича" (1:0) во встрече 9-го тура чемпионата страны.

В сезоне-2017/18 марокканский футболист провел в премьер-лиге 26 матчей, забив 2 мяча и сделав 2 голевые передачи. "Саутгемптон" занял 17-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в премьер-лиге на сезон-2018/19.