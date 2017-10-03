Полузащитник "Халл Сити", перенесший перелом черепа, рассчитывает вернуться в игру

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон рассчитывает возобновить карьеру после тяжелой травмы головы. 26-летний экс-игрок "Тоттенхэма" перенес перелом костей черепа в январе в результате столкновения с защитником "Челси" Гэри Кэйхиллом.

– Я только жду, когда срастутся кости, – цитирует Sky Sports Мэйсона. – Месяц назад было обследование, все еще не срослось. Повторим сканирование в ближайшее время, оценим скорость выздоровления. Я готов вернуться, когда это будет безопасно и разумно. Сейчас вопрос только в заживлении костей, мозг и другие ткани не повреждены. Я настроен позитивно. Нужно дать организму вылечиться.