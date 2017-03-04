Полл Грэм: "Ибрагимович получит трехматчевую дисквалификацию"

Известный английский арбитр Полл Грэм считает, что защитник "Борнмута" Тайрон Мингс и форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович должны быть дисквалифицированы на 3 матча. В концовке первого тайма 23-летний англичанин угодил 34-летнему шведу ногой по лицу, перепрыгивая через него, а в следующем игровом моменте нападающий в верховой борьбе локтем попал по лицу сопернику.
- Безусловно, Ибрагимович и Мингс будут дисквалифированы на 3 матча, когда комиссия посмотрит моменты в конце первого тайма, - написал Грэм в своей колонке на Daily Mail. - Нет никаких сомнений в моей голове, что оба момента были полностью преднамеренными, и будет удивительно, если мои коллеги не увидят то же самое при рассмотрении инцидентов. Главный арбитр матча неудовлетворительно отработал встречу, пропустив еще несколько моментов.
SHOCKING: Tyrone Mings STAMPS on Zlatan Ibrahimovic's head! 😱pic.twitter.com/NGpyFha6LJ– Premier League (@Premierfanpage) 4 марта 2017 г.
knyaz boltconskiy
Видно,что негр осознавал,что если он наступит как надо,то череп Ибрагимовича треснет,поэтому наступал он вскользь.А так конечно,правильно Ибра ему втащил.
20:39
баламошка
Ибра-красава! Не ... по голове короля Швеции бегать!
20:23