Полл Грэм: "Ибрагимович получит трехматчевую дисквалификацию"

Известный английский арбитр Полл Грэм считает, что защитник "Борнмута" Тайрон Мингс и форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович должны быть дисквалифицированы на 3 матча. В концовке первого тайма 23-летний англичанин угодил 34-летнему шведу ногой по лицу, перепрыгивая через него, а в следующем игровом моменте нападающий в верховой борьбе локтем попал по лицу сопернику.

- Безусловно, Ибрагимович и Мингс будут дисквалифированы на 3 матча, когда комиссия посмотрит моменты в конце первого тайма, - написал Грэм в своей колонке на Daily Mail. - Нет никаких сомнений в моей голове, что оба момента были полностью преднамеренными, и будет удивительно, если мои коллеги не увидят то же самое при рассмотрении инцидентов. Главный арбитр матча неудовлетворительно отработал встречу, пропустив еще несколько моментов.