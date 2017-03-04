19:55 | ФУТБОЛ — Англия

Полл Грэм: "Ибрагимович получит трехматчевую дисквалификацию"

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Известный английский арбитр Полл Грэм считает, что защитник "Борнмута" Тайрон Мингс и форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович должны быть дисквалифицированы на 3 матча. В концовке первого тайма 23-летний англичанин угодил 34-летнему шведу ногой по лицу, перепрыгивая через него, а в следующем игровом моменте нападающий в верховой борьбе локтем попал по лицу сопернику.

- Безусловно, Ибрагимович и Мингс будут дисквалифированы на 3 матча, когда комиссия посмотрит моменты в конце первого тайма, - написал Грэм в своей колонке на Daily Mail. - Нет никаких сомнений в моей голове, что оба момента были полностью преднамеренными, и будет удивительно, если мои коллеги не увидят то же самое при рассмотрении инцидентов. Главный арбитр матча неудовлетворительно отработал встречу, пропустив еще несколько моментов. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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knyaz boltconskiy

Видно,что негр осознавал,что если он наступит как надо,то череп Ибрагимовича треснет,поэтому наступал он вскользь.А так конечно,правильно Ибра ему втащил.

20:39

баламошка

Ибра-красава! Не ... по голове короля Швеции бегать!

20:23

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