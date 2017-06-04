Пол Скоулз: "Кэррик как "Роллс-Ройс"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что полузащитник Майкл Кэррик, который с 2006 года выступает за английский клуб, доказал, что заслуживает футболку с номером 16, под которым играл Рой Кин. Сегодня на "Олд Траффорд" состоится благодарственный матч в честь 35-летнего хавбека.

– Я помню, как Майкл пришел в клуб и взял себе футболку с номером 16, под которым играл один из лучших полузащитников премьер-лиги Рой Кин, – цитирует пресс-служба клуба Скоулза. - Думаю, он доказал, что он более чем достоин этой футболки. Я всегда чувствовал себя комфортно в полузащите с ним, и он, вероятно, не получил всего того, что заслуживал. Когда Майкл играет, то "Юнайтед" выигрывает. Кэррик как "Роллс-Ройс", просто путешествует по футбольной площадке. Особый день для него сегодня, и он заслуживает этот матч.