Поль Погба: "Манчестер Юнайтед" должен выиграть все трофеи"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что он должен быть самим собой. По его словам, он поддерживает игроков команды. Кроме того, француз рассказал о задачах команды в текущем сезоне.

- Какой сезон будет хорошим для "Манчестер Юнайтед"? Если мы выиграем все трофеи! Мы – "Манчестер Юнайтед", - цитирует Sky Погба. – Мы хотим выигрывать больше трофеев. Мы рады возвращению в Лигу чемпионов. Будем совершать великие дела.

Лидерские качества? Я просто должен быть самим собой. Я разговариваю с игроками, поддерживаю их. Мне 24, но какое значение имеет возраст на поле? Я делал то же самое, когда был и моложе.

Хороший сезон для меня? Победы во всех турнирах. Команде надо добиться успеха, тогда это будет успешный сезон для нас всех.