Поль Погба - Лукаку: "Держись, бро!"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поддержал одноклубника Ромелу Лукаку пропустит минимум 2 игры. Форвард на 11-й минуте матча с "Саутгемптоном" столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Поле он покинул на носилках и с кислородной маской.

"Последняя игра года, мы продолжим борьбу в 2018 году. Вперед, "Юнайтед"! Ромелу, держись, бро!" - написал Погба на своей странице в Инстаграме.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" //

Лукаку столкнулся головами с соперником. Его унесли с поля на носилках