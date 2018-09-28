Пол Инс: "При Фергюсоне Погба бы уже выгнали из "МЮ"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс раскритиковал экс-капитана команды Поля Погба. У французского хавбека возникли проблемы с главным тренером Жозе Моуринью, после чего португалец лишил игрока капитанской повязки.

- Если бы это случилось при сэре Алексе Фергюсоне, он бы сказал одно: "Погба уходит. Давайте избавимся от него", - цитирует Reuters Инса. - Вряд ли бы он позволил стать своей команде посмешищем из-за поведения Поля Погба. Все, что делает француз сейчас - это медийный цирк.

Если бы Погба играл на 10 из 10 каждую неделю и лез вон из кожи ради "МЮ", то, возможно, у него было бы больше оснований неуважительно относиться к клубу. Но это не так. Из-за его личной вендетты с Моуринью старадает игра команды. Думаю, в январе Погба уйдет.

Напомним, после матча против "Вулверхэмптона" (1:1) Погба публично раскритиковал тактику "Манчестер Юнайтед", а также вызвал негодование у Моуринью своими роликами в Инстаграм, на которых француз смеется на трибунах во время поражения от "Дерби Каунти" в Кубке лиги.