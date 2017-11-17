Покеттино привлек к тренировке с основным составом "Тоттенхэма" восемь 16-летних игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино привлек к тренировке с основным составом игроков молодежной академии. Как отметил специалист, для 16-летних футболистов это очень важный опыт.

– В среду в тренировке участвовало восемь 16-летних футболистов, – цитирует The Sun Покеттино. – Когда я только появился в клубе, если 17 или 18-летние тренировались с первой командой – это было сумасшествие. Сейчас восемь 16-летних спортсменов работают с основным составом, это фантастика. Они не близки к первой команде, но для них это фантастический опыт. У нас есть таланты, но требуется время, чтобы сосредоточиться и помочь им достичь высшего уровня.