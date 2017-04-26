Погба не сыграет с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участия в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", передает BBC. Как сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью, у 24-летнего француза есть небольшие проблемы со здоровьем. Напомним, игрок был заменен в концовке воскресного матча с "Бернли".

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 27 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.