Погба - единственный игрок АПЛ, не проигравший в 2017 году ни одного матча

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал единственным игроком чемпионата Англии, не проигравшим в 2017 году ни одного матча. В данной статистике учитываются футболисты, принявшие участие не менее чем в 21 встрече.

В среднем команды премьер-лиги проводят за год 40 матчей. Таким образом, в статистике учитываются только футболисты, сыгравшие в чемпионате более чем в 50 процентах встреч своих клубов.

24-летний француз принял участие в 22 играх премьер-лиги в 2017 году, одержав вместе с "МЮ" 14 побед. Еще 8 матчей, в которых он выходил на поле, завершились вничью. В этих встречах Погба забил 4 гола и отдал 6 передач.