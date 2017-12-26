Пирсон может возглавить "Мидлсбро"

"Мидлсбро", который ведет поиски нового главного тренера, рассматривает кандидатуру Найджела Пирсона, утверждает Sky Sports. 54-летний специалист сейчас работает в Бельгии с клубом "Левен". Ранее он тренировал "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Халл Сити".

В субботу с поста главного тренера "Мидлсбро" был уволен Гэри Монк. Перед началом сезона команде поставили задачу вернуться в премьер-лигу. Сейчас "Мидлсбро" занимает девятое место в турнирной таблице, после 23 туров отставая от шестого места (обладатель которого сыграет в плей-офф за третью путевку в премьер-лигу) на 3 очка.