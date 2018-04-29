Пеп Гвардьола: "Стоунс в "Челси"? Не комментирую фейковые трансферы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардьола исключил переход защитника Джона Стоунса в "Челси". В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провел за "синих" 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча. Два из них пришлись на матч Лиги чемпионов против "Фейенооорда" (4:0).

– Не собираюсь комментировать фейковые трансферы, – приводит 101 Great Goals слова Гвардьолы. – Не знаю, почему люди решили, что мы собрались продавать Стоунса. Он молодой игрок, член сборной Англии. Он – одна из причин, по которой мы стали чемпионами.