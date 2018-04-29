Пеп Гвардьола: "Стоунс в "Челси"? Не комментирую фейковые трансферы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардьола исключил переход защитника Джона Стоунса в "Челси". В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провел за "синих" 27 матчей во всех турнирах, забив три мяча. Два из них пришлись на матч Лиги чемпионов против "Фейенооорда" (4:0).
– Не собираюсь комментировать фейковые трансферы, – приводит 101 Great Goals слова Гвардьолы. – Не знаю, почему люди решили, что мы собрались продавать Стоунса. Он молодой игрок, член сборной Англии. Он – одна из причин, по которой мы стали чемпионами.
yuklyukvin
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- https://kachook.blogspot.com
10:56
ЗЮК:
Опять поменяли прямую речь.Цитата должна быть дословной,а не передана своими словами. Гвардиола сказал,что не будет комментировать...Так можно,а после двоеточия нельзя.
09:17