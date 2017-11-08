Патрик Робертс: "Роджерс похож на Гвардьолу"

Полузащитник "Селтика" Патрик Робертс сравнил наставника "кельтов" с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой. Робертс арендован "Селтиком" именно у "горожан".

– Роджерс похож на Гвардьолу, поскольку стремится, чтобы его команда в любой ситуации играла в футбол, даже когда оказывается под давлением, – цитирует Sky Sports Робертса. – Он привил это всем игрокам. Мы играем все лучше и лучше. Это зависит от тренера. В премьер-лиге, например, Гвардьола играет так же, как играл с "Баварией" и "Барселоной".