Оливье Жиру: "У меня здоровая конкуренция с Моратой. Но хочется играть больше"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил, что надеется получать больше игровой практики в нынешнем сезоне. Также француз не исключил, что покинет "синих" после окончания сезона.

– Работа с Сарри похожа на то, что мы делали под руководством Конте, – цитирует Telefoot Жиру. – Много тактики, тренер очень строгий, точный в своем видении футбола, он конкретно знает, чего хочет и ждет. Надеюсь, что после перерыва на матчи сборных я буду играть чаще. У меня здоровая конкуренция с Моратой.

Мой контракт с "Челси" рассчитан до конца сезона. Возможно, у руководства клуба есть опция о продлении договора еще на год. Вообще, не знаю, какая там ситуация. Мы все обсудим в апреле. Я бы не стал исключать никакие варианты.