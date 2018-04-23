Оливье Жиру: "Челси" будет готовиться к удивительному финалу"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру ожидает, что финал Кубка Англии, в котором клуб встретится с "Манчестер Юнайтед", будет удивительным. Форвард добавил, что хочет неприменно выиграть трофей.

Напомним, 22 апреля в полуфинальном матче Кубка "Челси" обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0 и завоевал право участвовать в финале турнира. Мячи в ворота соперников отправили Жиру, на 46-й минуте, и нападающий Альваро Мората – на 82-й минуте.

– Тренер просто сказал нам играть в свой футбол, – цитирует пресс-служба клуба Жиру. – Эден Азар дал мне хороший пас, а я просто пытался обойти игроков перед собой. Я был уверен, что вокруг было много игроков, поэтому решил попробовать кое-что сделать. Мне немного повезло, но я сделал то, что хотел.

Я сказал парням, что хочу выиграть Кубок Англии. Это моя цель на конец сезона. Это особый турнир для меня. Мы собираемся проявить себя как можно лучше в чемпионате и подготовиться к удивительному финалу.

31-летний форвард всего в этом сезоне провел 46 игр и отличился 14 голами. "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Кубка Англии 19 мая, начало – 19.30 по московскому времени.