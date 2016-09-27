Об уходе Эллардайса из сборной Англии объявят уже сегодня?

Сегодня будет официально объявлено об уходе главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса со своего поста, утверждает Daily Express. По информации источника, контракт будет расторгнут по соглашению сторон.

Сборную Англии Эллардайс возглавил всего 67 дней назад. Под его руководством команда провела один матч, обыграв сборную Словакии (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018.

Сегодня стало известно, что Эллардайс обвиняется в коррупции. Еще до назначения на занимаемую сегодня должность специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент Футбольной ассоциации Англии, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.