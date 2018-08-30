"Ньюкасл" уступил "Ноттингему" в Кубке лиги, "Эвертон" и "Уотфорд" прошли дальше

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги "Ньюкасл" на выезде уступил "Ноттингему" (1:3) и покинул турнир. Другие представители премьер-лиги "Эвертон" и "Рединг" свои матчи выиграли.

Кубок английской лиги

1/32 финала

"Эвертон" - "Ротерхэм Юнайтед" - 3:1 (1:0)

Голы: Сигурдссон, 28 (1:0). Калверт-Льюин, 61 (2:0). Волкс, 86 (2:1). Калверт-Льюин, 87 (3:1).

Судья: Скотт (Англия).

29 августа. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

"Миллуолл" - "Плимут" - 3:2 (0:1)

Голы: Несс, 41 (0:1). Уильямс, 64 - с пенальти (1:1). Ладапо, 67 (1:2). Грегори, 83 (2:2). О`Брайен, 89 (3:2).

Судья: Инглэнд (Англия).

29 августа. Лондон. Стадион "The Den".

"Ноттингем Форест" - "Ньюкасл Юнайтед" - 3:1 (1:0)

Голы: Мерфи, 2 (1:0). Рондон, 90+2 (1:1). Кэш, 90+4 (2:1). Жил Диаш, 90+7 (3:1).

Судья: Симпсон (Англия).

29 августа. Ноттингем. Стадион "Nottingham City Ground".

"Рединг" - "Уотфорд" - 0:2 (0:1)

Голы: Саксесс, 37 (0:1). Кина, 62 (0:2).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Предль, Кико Фемения, Масина, Наварро, Уилмот, Чалоба, Кина, Сема (Окака Чука, 65), Саксесс.

Судья: Дэйвис (Англия).

29 августа. Рединг. Стадион "Madjeski Stadium"