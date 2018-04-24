Новый тренер "Арсенала" получит 50 миллионов фунтов на трансферы

Сменщик Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала" получит ограниченный бюджет на трансферы, утверждает Telegraph. По информации издания, новый наставник "канониров" сможет потратить на усиление состава не более 50 миллионов фунтов.

Отметим, что эта сумма значительно меньше той, которую в два последних трансферных окна тратили лондонцы. Так, летом 2017 года "Арсенал" заплатил "Лиону" за Александра Ляказетта 46,4 миллиона фунтов (53 миллиона евро). Зимой "канониры" приобрели у дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга за 55,8 миллиона фунтов (63,7 миллиона евро).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что боссы лондонцев рассматривают в качестве сменщика Венгера восемь специалистов. В шорт-лист входят Луис Энрике, Томас Тухель, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Юлиан Нагельсман, Микель Артета, Патрик Виейра и Тьерри Анри.

Напомним, пост главного тренера "Арсенала" станет вакантен летом 2018 года - Арсен Венгер уйдет в отставку после 22 лет у руля лондонского клуба. Под руководством французского специалиста "канониры" выиграли 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии.