Новый стадион "Эвертона" будет вмещать около 52 тысяч мест

Новый стадион "Эвертона"​ будет вмещать 52 тысяч мест с потенциалом 62 тысячи, сообщает официальный сайт "ирисок".

Руководство "Эвертона" провело широкую общественную консультацию по проектированию сооружения, выборе дизайна, вместимости и выбора места положения стадиона с разными специалистами в области строительства.

– Была проделана большая работа по оценке оптимальной вместимости в точке открытия, чтобы создать наилучшую возможную атмосферу для болельщиков и, в свою очередь, поддержать игроков на поле, – приводит слова директора по развитию стадионов Колин Чонг сайт "Эвертона".

Предполгается, что переезд клуба с "Гудисон Парк" состоится не ранее сезона-2023/24.