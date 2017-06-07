Нолито: "Я случайно встретился с директором "Севильи"

Нападающий "Манчестер Сити" Нолито опроверг слухи о том, что ведет переговоры о переходе в "Севилью". При этом его заметили в компании спортивного директора испанского клуба Оскара Ариаса.

– Я встретился с ним случайно, – цитирует Onda Cero Нолито. – Ходил за покупками для жены, зашел попить кофе и встретился с Ариасом. Просто совпадение. Потом я еще президента "Севильи" видел, но, к счастью, никто этого не сфотографировал.

Английский язык мне дается непросто. Я знаю не так много слов. Лицо моей дочери изменило цвет, кажется, будто она живет в пещере из-за плохой погоды в Англии. Знаю, что у меня есть контракт, но я хочу уйти.