17:19 24 января | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" оборудует на "Олд Траффорд" сектор для людей с ограниченными возможностями

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"Манчестер Юнайтед" реконструирует один из секторов домашнего стадиона "Олд Траффорд", сообщает официальный сайт клуба. К августу этого года планируется оборудовать сектор на 300 мест для болельщиков с ограниченными возможностями. Данные изменения затронут примерно 2600 владельцев сезонных абонементов, которым придется переместиться с их нынешних мест. Для этого клуб разработал трехлетнюю программу, в рамках которой владельцы абонементов постепенно выберут новые места. 

Вместимость "Олд Траффорд" составляет 75 635 зрителей, он является крупнейшим стадионом Англии после "Уэмбли".

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Материалы REN-TV

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