"МЮ" – "Арсенал": Мхитарян вернулся в основной состав гостей

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" на матч 35-го тура чемпионата Англии. В составе гостей в стартовом составе выйдет полузащитник Генрих Мхитарян. Армянский хавбек не появлялся на поле с 5 апреля, когда "канониры" в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы обыграли ЦСКА (4:1).

Стартовые составы команд:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг – Эррера, Матич, Погба – Лингард, Санчес, Лукаку;

"Арсенал": Оспина – Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац – Джака, Мэйтленд-Найлс, Нелсон – Мхитарян, Ивоби, Обамейянг.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры – 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.