Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ впервые пообщался с журналистами после увольнения из стана "красных дьяволов", сообщает Sky Sports.

Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

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Английские журналисты заметили 55-летнего португальского специалиста на улице и задали ему несколько вопросов.

– Я могу просто прогуляться или нет? – сказал Моуринью в беседе с корреспондентом Sky Sports. – Я ничего вам не скажу по поводу своего увольнения, вы меня знаете. Если хотите пройтись со мной, то предлагаю дойти до Баттерси (жилой район южного Лондона – прим. "СЭ").