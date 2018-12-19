Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из "МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью впервые пообщался с журналистами после увольнения из стана "красных дьяволов", сообщает Sky Sports.
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Английские журналисты заметили 55-летнего португальского специалиста на улице и задали ему несколько вопросов.
– Я могу просто прогуляться или нет? – сказал Моуринью в беседе с корреспондентом Sky Sports. – Я ничего вам не скажу по поводу своего увольнения, вы меня знаете. Если хотите пройтись со мной, то предлагаю дойти до Баттерси (жилой район южного Лондона – прим. "СЭ").
"I have nothing to say. You know me." 🤐– Sky Sports News (@SkySportsNews) 19 декабря 2018 г.
Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.
Follow all the reaction to Jose Mourinho's sacking by @ManUtd as Ole Gunnar Solskjaer replaces him as interim boss here: https://t.co/kouvEuOFMj pic.twitter.com/kv7tx3jdqE