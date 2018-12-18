Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уволен, сообщает официальный Твиттер клуба.

- Мы хотели бы поблагодарить его за работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать успехов в будущем, - говорится в сообщении.

В официальном Твиттере "МЮ" сообщение проиллюстрированно фотографией стадиона "Олд Траффорд".

Ранее британские СМИ сообщали, что в случае увольнения тренера клубу придется заплатить компенсацию в 24 миллиона фунтов.

На официальном сайте "красных дьяволов" указано, что клуб назначит и.о. главного тренера, который доработает нынешний сезон. Его имя пока неизвестно.

Команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3).

Под руководством 55-летнего тренера "МЮ" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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