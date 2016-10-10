Моуринью пытался уговорить Неймара перейти в "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время работы в "Реале" в 2013 году пытался убедить Неймара перейти в "Челси", сообщает sport.es. Бразильский нападающий тогда защищал цвета "Сантоса". На приобретение игрока претендовали "Реал" и "Барселона".

По информации издания, португальский специалист был в курсе того, что президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен приобрести Неймара. Однако в тот момент взаимоотношения между президентом и главным тренером были напряженными. Моуринью также не смог найти взаимопонимания с некоторыми игроками "сливочных", вследствие чего уже принял решение вернуться в "Челси".

Португальский специалист позвонил Неймару и предложил перебраться из Бразилии в Англию. Моуринью сказал игроку, что возглавит "Челси", однако Неймар выбрал "Барселону".