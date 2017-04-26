Моуринью объяснил, почему публично критиковал Марсьяля и Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему не так давно публично критиковал нападающего Антони Марсьяля и защитника Люка Шоу. При этом он продолжил доверять этим игрокам.

– Я просто стараюсь быть честным и прямолинейным, – цитирует A Bola Моуринью. – Когда я говорю – не думаю о последствиях. Если игроки выкладываются по полной, я просто благодарю их. Если нет – прошу от них большего. Это здравый смысл.

В случае с Рэшфордом, даже когда он не очень хорошо играл, я видел, что игрок отдает все, что у него есть. Когда это происходит, я не могу требовать большего. Просто поддерживаю его и говорю, что лучшие дни придут.