Моуринью - о матче с "Саутгемптоном": "Результат вполне справедлив"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 14-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (2:2) отметил, что этот результат вполне справедлив. Он также отметил, что манкунианцам нужно было меньше терять мяч в центре поля.

– Думаю, результат вполне справедлив, даже несмотря на то, что мы больше доминировали в этой игре, - приводит BBC слова Моуринью. - "Саутгемптон" был лучше в начале встречи. Мы оказались в тяжелой ситуации. У нас был только один центральный защитник. Попробовали устранить эту слабость с помощью схемы с тремя центральными фулбеками. Это хорошо сработало, но нам нужно было меньше терять мяч в центре поля.

"Манчестер Юнайтед" набрал 22 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. "Саутгемптон" с 9 баллами занимает 18 строчку.

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