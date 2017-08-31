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20:04 | Футбол — Англия

Молло стал игроком "Фулхэма"

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Полузащитник Йоан Молло перешел в "Фулхэм", информирует клубная пресс-служба. Француз подписал с командой чемпионшипа контракт на два сезона.

Напомним, что накануне хавбек по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Зенитом". Молло перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.

В нынешнем сезоне француз не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за вторую команду в ФНЛ.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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sava_

Нормуль Молло, хороший выбор... Удачи тебе!

20:24

DoodlyDoo

вот человек, которому футбол важнее бабла )

20:15

Tom Sowyer

Хороший вариант парню перепал. Удачи ему в стане дачников

20:10

shpasic

"Молло, которым интересовался Спартак, стал игроком Фулхэма"

20:07