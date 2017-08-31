Молло стал игроком "Фулхэма"

Полузащитник Йоан Молло перешел в "Фулхэм", информирует клубная пресс-служба. Француз подписал с командой чемпионшипа контракт на два сезона.

Напомним, что накануне хавбек по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Зенитом". Молло перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.

В нынешнем сезоне француз не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за вторую команду в ФНЛ.