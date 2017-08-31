Молло стал игроком "Фулхэма"

Полузащитник Йоан Молло перешел в "Фулхэм", информирует клубная пресс-служба. Француз подписал с командой чемпионшипа контракт на два сезона.
Напомним, что накануне хавбек по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Зенитом". Молло перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.
В нынешнем сезоне француз не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за вторую команду в ФНЛ.
CONFIRMED: Yohan Mollo joins #FFC in a deal which could see the player at the Club for the next two years ✍️– Fulham Football Club (@FulhamFC) 31 августа 2017 г.
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sava_
Нормуль Молло, хороший выбор... Удачи тебе!
20:24
DoodlyDoo
вот человек, которому футбол важнее бабла )
20:15
Tom Sowyer
Хороший вариант парню перепал. Удачи ему в стане дачников
20:10
shpasic
"Молло, которым интересовался Спартак, стал игроком Фулхэма"
20:07