Мохаммед Эль-Ненни: "Теперь в "Арсенале" собраны только те игроки, которые бьются за клуб и фанатов"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни после выхода в финал Кубка лиги отметил, что в команде теперь остались только те игроки, которые по-настоящему бьются за клуб. "Канониры" победили в полуфинале "Челси" (2:1).

"Теперь в клубе собраны только те игроки, которые каждую минуту бьются за клуб и фанатов. Настало время "Уэмбли", – написал в Твиттере Эль-Ненни.

Напомним, недавно "Арсенал" покинул полузащитник Алексис Санчес, который перешел в "Манчестер Юнайтед".