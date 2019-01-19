Мохамед Салах: "Ливерпуль" заслужил победу в матче с "Кристал Пэлас"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после победы над"Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии (4:3) заявил, что мерсисайдцы заслужили победу в этой встрече. Он отметил, что красные показали хорошую игру.

- Мы ожидали тяжелого матча, но "Кристал Пэлас" сыграл хорошо и действовал компактно перед своей штрафной, - приводит BBС слова Салаха. - Самое главное - результат. Жаль, что мы пропустили три мяча, но сейчас это нужно просто принять. Команда должна оставаться сильной. Сейчас для нас сложное время, но сегодня мы сыграли хорошо и заслужили победу.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков. "Кристал Пэлас" занимает 14-е место, имея в своем активе 22 очка.

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