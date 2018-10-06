Мино Райола: "Погба не продается"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола заявил, что 25-летний француз не продается. Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть манчестерский клуб из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

- Я предпочитаю не говорить о нем, - цитирует Райолу Rai Sport. - Он сейчас переживает деликатный момент, но не продается.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в составе "красных дьяволов", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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