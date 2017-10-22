Мино Райола: "Мама Лукаку ходила на матчи со свидетельством о рождении, чтобы доказать его возраст"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку Мино Райола рассказал о том, что в Бельгии всегда считали, что форвард старше, чем он есть на самом деле. Мать футболиста ходила на матчи молодежных команд со свидетельством о рождении, чтобы доказать его возраст.

- Маме Лукаку приходилось ходить на матчи молодежных команд с его свидетельством о рождении, - цитирует 101 Great Goals Райолу. - Ей приходилось спорить с другими родителями, они просто не верили, что ее сыну 12 или 14 лет. Он родился в Бельгии, но распространялись ложные сведения, что на самом деле он родился в Африке.