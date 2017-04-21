Маурисио Покеттино: "Тоттехэм" - самый популярный клуб Лондона, который стоит в одном ряду с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил надежду на то, что будет возглавлять команду на протяжении долгого времени. По словам специалиста, "шпоры" являются великим клубом, который пользуется наибольшей популярностью в Лондоне.

- Мне бы хотелось тренировать "Тоттенхэм" как можно дольше, потому что "шпоры" - клуб, обладающий большой историей, - приводит Cadena Ser слова Покеттино. - Этот клуб в Лондоне популярнее "Челси" и "Арсенала". "Тоттенхэм" занимает место рядом с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Когда я пришел сюда три года назад, то мы хотели приблизиться у первой четверке. Сейчас мы опережаем план. Если посмотреть на два минувших сезона, то "Тоттенхэм" является самой стабильной командой в премьер-лиге. За последние годы мы набрали больше всех очков.