Маурицио Сарри: "На последних 20 метрах у "Челси" возникали проблемы"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что у команды возникли проблемы при завершении атак.

- Мы хорошо играли на 80-ти метрах поля, а на последних 20-ти у нас возникали проблемы, - приводит ВВС слова Сарри. - У нас был четыре или пять моментов, но нужно было забить гол. Команда не очень хорошо перемещала мяч, и над этим нужно работать.

Трансфер Пулиича? Вчера я о нем ничего не знал. В клубе спорсили мое менине месяц назад, и я дал положительный ответ. Я знал, что сделка заключена, но без подробностей. Не я отвечаю за трансферы.