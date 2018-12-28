Маурицио Сарри: "Чемпионский титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что чемпионский титул в Англии разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Итальянский специалист также добавил, что его команде предстоит сложный матч против "Кристал Пэлас" в рамках 20-го тура премьер-лиги.

- В последних трех домашних играх они сумели не пропустить, также они очень опасны на контратаках, - приводит слова Сарри официальный сайт "Челси". - Нам придется сыграть с очень опасной командой, особенно с учетом того, что это будет выездной матч.

Борьба за чемпионство? Вы очень хорошо знаете мое мнение. Как я говорил с самого начала, есть две команды, которые на шаг впереди остальных, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Теперь есть небольшой отрыв, но я думаю, "горожане" способны его отыграть. Думаю, титул разыграют именно эти команды.

"Челси" занимает 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 40 очков после 19 туров.

Все о чемпионате Англии - здесь