Матео Ковачич: "Ливерпуль" не станет чемпионом, за них играет Деян Ловрен"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич пошутил над своим партнером по сборной Хорватии Деяном Ловреном. Хавбек лондонской команды заявил, что мерсисайдский клуб не сможет стать чемпионом Англии пока в их составе выступает Ловрен.

– "Ливерпуль" не станет чемпионом Англии, – приводит слова Ковачича 24 Sata. – Почему? Потому, что у них есть Деян Ловрен.

В текущем сезоне "Ливерпуль" провел 12 встреч в чемпионате Англии и занимает второе место с 32 очками. "Челси" располагается на третьем, имея в своем активе 28 баллов.