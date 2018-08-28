Марсьяль шокирован отношением к нему со стороны Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль возмущен отношением со стороны главного тренера команды Жозе Моуринью. Как сообщает RMC, 22-летинй француз был очень разочарован и шокирован тем, что не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:3). При это якобы Моуринью не объяснил игроку, почему не включил его даже в число запасных, тогда как в предыдущем матче с "Брайтоном" (2:3) Марсьяль выходил на поле в стартовом составе.

Ранее появлялась информация, что Моуринью хотел продать Марсьяля, однако руководство клуба не позволило ему это сделать.