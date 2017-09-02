Маркус Рэшфорд: "Миссия Ибрагимовича - выиграть АПЛ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд сообщил о том, что он хочет помочь своему партнеру по команде Златану Ибрагимовичу выиграть чемпионат Англии. Швед сейчас восстанавливается от травмы колена, полученной в конце прошлого сезона.

- Я заранее знал, что Златан подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед", - цитирует Sky Sports Рэшфорда. – Я никому не говорил об этом, но я счастлив, ведь нам нужна его личность в команде. Ибрагимович принесет клубу много пользы. У него есть миссия - победа в АПЛ. Мы хотим помочь ему в достижении цели.