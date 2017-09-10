Марк Хьюз: "Стоук Сити" сыграл вничью с лучшей командой чемпионата"

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:2) отметил, что соперник до этого показывал лучший футбол в чемпионате. По его словам, игроки выполнили все установки в этой игре.

- Мы сыграли вничью с лучшей командой чемпионата, если судить по тому, что они показывали до этого, - приводит ВВС слова Хьюза. - Не дали сопернику много пространства. Парни сделали все, что я просил их сделать. В начале матча нам было сложно, но "Стоук" показал свой потенциал.