Марио Балотелли: "Клопп? Я его не знаю"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что больше знать не хочет главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Напомним, минувшим летом итальянец покинул английский клуб, тренерский штаб которого на него не рассчитывал.

– Клопп? Я его не знаю, – цитирует Sky Italia Балотелли. – Он просто сказал мне, чтобы я ушел из "Ливерпуля" в аренду, а потом возвращался. Я ответил: "Спасибо, до свидания".