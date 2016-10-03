23:35 3 октября | ФУТБОЛ — Англия

Марио Балотелли: "Клопп? Я его не знаю"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что больше знать не хочет главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Напомним, минувшим летом итальянец покинул английский клуб, тренерский штаб которого на него не рассчитывал.

– Клопп? Я его не знаю, – цитирует Sky Italia Балотелли. – Он просто сказал мне, чтобы я ушел из "Ливерпуля" в аренду, а потом возвращался. Я ответил: "Спасибо, до свидания".

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лол ... Ницца в лидерах чемпа Франции, Марио в лидерах бомбардиров, и он снова решил, что он первый после Бога ...

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