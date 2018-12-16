"Манчестер Юнайтед" повторил свой худший результат после 17 туров за последние 28 лет

"МЮ" выдал худшее выступление на отрезке с 1 по 17 тур за последние 28 лет.

Сейчас у "красных дьяволов" 26 очков. Столько же в этом отрезке у манкунианцев было в сезоне-1990/91. Тогда "Юнайтед" занял итоговое шестое место в чемпионате. На данный момент команда Жозе Моуринью занимает ту же строчку. От зоны Лиги чемпионов ее отделяют 11 баллов, а от идущего первым "Ливерпуля" - 19.

Следующий матч "МЮ" проведет в гостях с "Кардиффом". В последих шести матчах "Манчестер" одержал всего одну победу - со счетом 4:1 был разгромлен "Фулхэм".

Турнирная таблица чемпионата Англии