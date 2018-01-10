"Манчестер Сити" вырвал победу у "Бристоль Сити"

"Манчестер Сити" переиграл "Бристоль Сити" в домашнем первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Гости повели в конце первого тайма после пенальти и удерживали ничью до 90+2-й минуты. Победный гол в добавленное время ударом головой забил аргентинец Серхио Агуэро.

Ответная встреча состоится 23 января.

Кубок лиги

1/2 финала

Первый матч

"Манчестер Сити" - "Бристоль Сити" - 2:1 (0:1)

Голы: Рид, 44 - с пенальти (0:1). Де Брейне, 55 (1:1). Агуэро, 90+2 (2:1).

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Стоунс, Мангала, Бернарду Силва, Гюндоган, Туре (Агуэро, 70), Зинченко (Уокер, 79), Де Брейне, Стерлинг, Сане.

"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Уолш, 72), Браунхил, Пак, Смит, Патерсон, Брайан, Рид.

Предупреждения: Флинт, 56. Смит, 58. Брайан, 60.

Судья: Тэйлор.

9 января. Манчестер. Стадион "Этихад".