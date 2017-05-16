"Манчестер Сити" обыграл "Вест Бромвич" и вышел на третье место

Перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Бромвичем" завершился победой хозяев поля – 3:1. В составе горожан голами отметились нападающий Габриэл Жезус, а также полузащитники Кевин Де Брейне и Яя Туре. В концовке встречи счет "размочил" Хал Робсон-Кану.

Благодаря этой победе подопечные Хосепа Гвардьолы вышли на третье место, опередив в таблице "Ливерпуль". "Манчестер Сити" за тур до конца сезона опережает "красных" на два очка.

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34-й тур

"Манчестер Сити" – "Вест Бромвич Альбион" – 3:1 (2:0)

Голы: Габриэл Жезус, 27 (1:0). Де Брейне, 29 (2:0). Туре, 57 (3:0). Робсон-Кану, 87 (3:1).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Компани (Стоунс, 77), Коларов, Отаменди, Туре (Фернанду Режес, 81), Сильва (Сабалета, 62), Фернандинью, Де Брейне, Агуэро, Сане, Габриэл Жезус.

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Эванс, Уилсон (Макклин, 52), Ньом, Доусон, Флетчер, Брант, Якоб, Ливермор (Моррисон, 65), Шадли, Рондон (Робсон-Кану, 71).

Предупреждения: Шадли, 51. Доусон, 52. Сане, 70.

Судья: Поусон.

16 мая. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).