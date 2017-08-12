"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон"

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле уступил "Манчестер Сити" – 0:2. Один из мячей на счету Серхио Агуэро, другой в свои ворота забил Льюис Данк. За "горожан" в этой встрече дебютировали новички Эдерсон, Данилу и Кайл Уокер.

Напомним, что "чайки" вышли в премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Брайтон" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:0)

Голы: Агуэро, 70 (0:1). Данк, 75 - в свои ворота (0:2).

"Брайтон": Райан, Бруно, Данк, Даффи, Зуттнер, Марч (Кноккарт, 77), Преппер, Стивенс, Браун (Мерфи, 24), Гросс, Хемед (Маррей, 60).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Отаменди, Уокер, Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Данилу (Сане, 68), Агуэро (Бернарду Силва, 83), Габриэл Жезус (Стерлинг, 78).

Предупреждения: Габриэл Жезус, 29. Стерлинг, 82.

Судья: Оливер.

12 августа. Брайтон. Стадион "Фалмер".

Трансляция матча "Брайтон" - "Манчестер Сити"