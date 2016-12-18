"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал"

"Манчестер Сити" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии обыграл "Арсенал" - 2:1. Счет в первом тайме открыл нападающий гостей Тео Уолкотт, в составе хозяев после перерыва отличились Лерой Сане и Рахим Стерлинг.
Благодаря этому успеху подопечные Хосепа Гвардьолы набрали 36 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. В активе команды Арсена Венгера осталось 34 балла, лондонцы делят третье место с "Ливерпулем", который свой матч 17-го тура проведет завтра против "Эвертона".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
17-й тур
"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 2:1 (0:1)
Голы: Уолкотт, 5 (0:1). Сане, 47 (1:1). Стерлинг, 71 (2:1).
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета (Санья, 46), Коларов, Отаменди, Клиши, Сане (Хесус Навас, 76), Фернанду Режес, Сильва, Туре, Де Брейне (Ихеаначо, 84), Стерлинг.
"Арсенал": Чех, Бельерин, Габриэл Паулиста, Косьельни, Монреаль, Уолкотт, Джака, Кокелен (Жиру, 75), Езил, Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 65. Эль-Ненни, 78), Санчес.
Предупреждения: Сильва, 38. Туре, 51. Де Брейне, 80. Эль-Ненни, 88. Габриэл Паулиста, 90+4. Фернанду Режес, 90+5.
Судья: Аткинсон.
18 декабря. Манчестер. Etihad Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
shpasic
как всегда под новый год Арсенал посыпался.
21:25
timson
Коклен, Ивоби, Джака, Эль Нени.... никогда больше Арсенал не будет чемпионом..... во времена Венгера у точно.... и из лиги чемпионов уже в феврале вылетать
21:15
ladafan
Чех играл на окраине!!!))))
20:58