20:31 | ФУТБОЛ — Англия

"Ман Сити" обвиняется в нарушении антидопинговых правил

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Футбольная ассоциация Англии предъявила "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Отмечается, что клуб не смог гарантировать достоверность информации о местонахождении. "Ман Сити" должен дать объяснения не позднее 19 января 2017 года.

После 20 туров "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от лидирующего "Челси".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

на святое покусились. ну ну против ФИФА и Англии поперли.

20:44

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