"Ман Сити" обвиняется в нарушении антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии предъявила "Манчестер Сити" обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Отмечается, что клуб не смог гарантировать достоверность информации о местонахождении. "Ман Сити" должен дать объяснения не позднее 19 января 2017 года.

После 20 туров "Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от лидирующего "Челси".