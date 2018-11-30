"Лодыгин круче, чем Де Хеа". "Зенит" троллит "Манчестер Юнайтед"

Твиттер "Зенита" потроллил "Манчестер Юнайтед". Питерский клуб считает, что вратари сине-бело-голубых Андрей Лунев, Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков лучше, чем голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа.

"Манчстер Юнайтед" опубликовал пустой пост в Твиттере со списком вратарей, которые лучше, чем Де Хеа.

В текущем сезоне 28-летний испанский голкипер сыграл в 23 матчах во всех турнирах и пропусти 30 голов.

"Зенит" с юмором ответил английской команде: