"Лодыгин круче, чем Де Хеа". "Зенит" троллит "Манчестер Юнайтед"

Твиттер "Зенита" потроллил "Манчестер Юнайтед". Питерский клуб считает, что вратари сине-бело-голубых Андрей Лунев, Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков лучше, чем голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа.
"Манчстер Юнайтед" опубликовал пустой пост в Твиттере со списком вратарей, которые лучше, чем Де Хеа.
В текущем сезоне 28-летний испанский голкипер сыграл в 23 матчах во всех турнирах и пропусти 30 голов.
"Зенит" с юмором ответил английской команде:
I'll help you:– FC Zenit India🌊 (@fczenit_india) 30 ноября 2018 г.
1. Andriy Lunev
2. Yuri Lodygin
3. Mikhail Kerzhakov https://t.co/FA9ZMpZdmh
Загрузка...