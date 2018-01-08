"Ливерпуль" сыграет с "Вест Бромвичем" в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира "Ливерпуль" дома встретится с "Вест Бромвичем", а "Манчестер Юнайтед" примет "Йовил Таун".
"Ноттингем Форест", выбивший из розыгрыша действующего обладателя трофея "Арсенал", в 1/16 финала в гостях сыграет с "Халл Сити", который в первой половине сезона тренировал Леонид Слуцкий.
Финалист прошлого розыгрыша "Челси" в случае победы над "Норвичем" в переигровке дома сыграет с "Ньюкаслом".
Отметим, что единственная пара, еще не сыгравшая первый матч 1/32 финала Кубка Англии - это "Брайтон" - "Кристал Пэлас". Встреча состоится сегодня, 8 января, начало - 22.45 по московскому времени.
Переигровки в других парах состоятся 16-17 января.
Полностью пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич",
"Манчестер Юнайтед" - "Йовил Таун",
"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм",
"Норвич"/"Челси" - "Ньюкасл",
"Кардифф Сити"/"Мэнсфилд" - "Манчестер Сити",
"Шеффилд Юнайтед" - "Престон Норт Энд",
"Халл Сити" - "Ноттингем Форест",
"Мидлсбро" - "Брайтон"/"Кристал Пэлас",
"Борнмут"/"Уиган" - "Шрусбери Таун"/"Вест Хэм",
"Миллуолл" - "Рочдэйл",
"Саутгемптон" - "Уотфорд",
"МК Донс" - "Ковентри",
"Карлайл Юнайтед"/"Шеффилд Уэнсдей" - "Стивинэйдж"/"Рединг",
"Хаддерсфилд" - "Бирмингем",
"Ноттс Каунти" - "Вулверхэмптон"/"Суонси",
"Петерборо" - "Флитвуд Таун"/"Лестер".
- Леонид Слуцкий
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Халл Сити
- Мидлсбро
- Вест Бромвич
- Саутгемптон
- Вест Хэм
- Кардифф Сити
- Вулверхэмптон
- Бирмингем
- Лестер
- Уиган
- Ноттингем Форест
- Хаддерсфилд
- Норвич
- Шеффилд Уэнсдей
- Ковентри
- Суонси
- Рединг
- Уотфорд
- Борнмут
- Шеффилд Юнайтед
- Престон Норт Энд
- Йовил Таун
- Брайтон