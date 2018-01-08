22:38 8 января | Футбол — Англия

"Ливерпуль" сыграет с "Вест Бромвичем" в 1/16 финала Кубка Англии


Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира "Ливерпуль" дома встретится с "Вест Бромвичем", а "Манчестер Юнайтед" примет "Йовил Таун".

"Ноттингем Форест", выбивший из розыгрыша действующего обладателя трофея "Арсенал", в 1/16 финала в гостях сыграет с "Халл Сити", который в первой половине сезона тренировал Леонид Слуцкий.

Финалист прошлого розыгрыша "Челси" в случае победы над "Норвичем" в переигровке дома сыграет с "Ньюкаслом".

Отметим, что единственная пара, еще не сыгравшая первый матч 1/32 финала Кубка Англии - это "Брайтон" - "Кристал Пэлас". Встреча состоится сегодня, 8 января, начало - 22.45 по московскому времени.

Переигровки в других парах состоятся 16-17 января.

Полностью пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич",
"Манчестер Юнайтед" - "Йовил Таун",
"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм",
"Норвич"/"Челси" - "Ньюкасл",
"Кардифф Сити"/"Мэнсфилд" - "Манчестер Сити",
"Шеффилд Юнайтед" - "Престон Норт Энд",
"Халл Сити" - "Ноттингем Форест",
"Мидлсбро" - "Брайтон"/"Кристал Пэлас",
"Борнмут"/"Уиган" - "Шрусбери Таун"/"Вест Хэм",
"Миллуолл" - "Рочдэйл",
"Саутгемптон" - "Уотфорд",
"МК Донс" - "Ковентри",
"Карлайл Юнайтед"/"Шеффилд Уэнсдей" - "Стивинэйдж"/"Рединг",
"Хаддерсфилд" - "Бирмингем",
"Ноттс Каунти" - "Вулверхэмптон"/"Суонси",
"Петерборо" - "Флитвуд Таун"/"Лестер".

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