"Ливерпуль" сыграет с "Вест Бромвичем" в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира "Ливерпуль" дома встретится с "Вест Бромвичем", а "Манчестер Юнайтед" примет "Йовил Таун".

"Ноттингем Форест", выбивший из розыгрыша действующего обладателя трофея "Арсенал", в 1/16 финала в гостях сыграет с "Халл Сити", который в первой половине сезона тренировал Леонид Слуцкий.

Финалист прошлого розыгрыша "Челси" в случае победы над "Норвичем" в переигровке дома сыграет с "Ньюкаслом".

Отметим, что единственная пара, еще не сыгравшая первый матч 1/32 финала Кубка Англии - это "Брайтон" - "Кристал Пэлас". Встреча состоится сегодня, 8 января, начало - 22.45 по московскому времени.

Переигровки в других парах состоятся 16-17 января.

Полностью пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич",

"Манчестер Юнайтед" - "Йовил Таун",

"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм",

"Норвич"/"Челси" - "Ньюкасл",

"Кардифф Сити"/"Мэнсфилд" - "Манчестер Сити",

"Шеффилд Юнайтед" - "Престон Норт Энд",

"Халл Сити" - "Ноттингем Форест",

"Мидлсбро" - "Брайтон"/"Кристал Пэлас",

"Борнмут"/"Уиган" - "Шрусбери Таун"/"Вест Хэм",

"Миллуолл" - "Рочдэйл",

"Саутгемптон" - "Уотфорд",

"МК Донс" - "Ковентри",

"Карлайл Юнайтед"/"Шеффилд Уэнсдей" - "Стивинэйдж"/"Рединг",

"Хаддерсфилд" - "Бирмингем",

"Ноттс Каунти" - "Вулверхэмптон"/"Суонси",

"Петерборо" - "Флитвуд Таун"/"Лестер".