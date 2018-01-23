"Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии

"Ливерпуль" уступил "Суонси" в матче 24-го тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа упустили шанс догнать по очкам "Челси" и остались на четвертом месте.

"Суонси", несмотря на победу, продолжает занимать последнее место в таблице.

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Премьер-лига

24-й тур

"Суонси" - "Ливерпуль" - 1:0 (1:0)

Гол: Моусон, 40.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас, Дайер (Кэрролл, 64), Айю (Бони, 79).

"Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Вайналдум (Ингс, 73), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Предупреждения: Робертсон, 44. Матип, 45.

Судья: Суорбрик.