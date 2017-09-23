"Ливерпуль" перед "Спартаком" победил "Лестер"

"Ливерпуль" в матче 6-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Лестер" со счетом 3:2. Победный мяч забил Джордан Хендерсон. Также в составе "красных" отличились Мохамед Салах и Филиппе Коутинью. У хозяев поля мячи на счету Синдзи Окадзаки и Джейми Варди.

"Ливерпуль" вышел на пятое место в премьер-лиге. "Лестер" расположился на 16-й строчке.

Напомним, что подопечным Юргена Клоппа во вторник, 26 сентября, предстоит сыграть против "Спартака" в Москве в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

"Лестер" - "Ливерпуль" - 2:3 (1:2)

Голы: Салах, 15 (0:1). Филиппе Коутинью, 23 (0:2). Окадзаки, 45+3 (1:2). Хендерсон, 68 (1:3). Варди, 69 (2:3).

Нереализованный пенальти: Варди (Лестер), 73 (вратарь)

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл, Махрез (Грэй, 61), Ндиди, Кинг, Окадзаки (Ихеаначо, 74), Олбрайтон (Слимани, 80), Варди.

"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Альберто Морено, Эмре Джан (Милнер, 75), Хендерсон, Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Старридж, 65), Филиппе Коутинью (Окслейд-Чемберлен, 79).

Предупреждения: Олбрайтон, 17. Ндиди, 22. Матип, 45+1. Ловрен, 56. Миньоле, 72. Варди, 90+2.

Судья: Тэйлор.

23 сентября. Лестер. Стадион King Power Stadium.